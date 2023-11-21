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Anadolu Efes, açık inovasyon programı ‘BrewFuture’ ile startuplara iş birliği çağrısı yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Efes, sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olarak hem kurum içinde hem kurum dışında girişimcileri desteklemeye ve iş birliği fırsatları yaratmaya devam ediyor.

Şirket, bu yıl Global Girişimcilik Haftası’nı kurum içinden ve kurum dışından çok sayıda katılımcıyla ‘Anadolu Efes Girişimcilik Festivali’ ile kutladı. Festivalin önemli bir parçası olarak Anadolu Efes’in sürdürülebilir bir gelecek için startuplarla iş birliği yapacağı açık inovasyon programı ‘BrewFuture’ tanıtıldı.

Sürdürülebilirlik odağındaki zorlukların aşılmasına yönelik farklı bakış açıları ve geleceği şekillendirmeye yardımcı olacak yenilikçi fikirleri teşvik eden BrewFuture, ileri aşama startuplara kapılarını açıyor.

15 Aralık 2023 tarihine kadar başvuracak startuplar, program kapsamında ürünlerini geliştirme, mentorluk ve girişimlerini ölçeklendirme imkanına sahip olacak.

Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO’su Can Çaka, “Girişimcilik ekosistemini desteklemek ve bu alandaki etkimizi her yıl daha da büyütebilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Daha yaşanabilir bir dünyayı mümkün kılmak için geleceği şekillendiren fikirlere destek olmanın hem onlarla bilgilerimizi paylaşmanın hem de onlardan öğrenmenin önemine inanıyoruz. Bu bağlamda güçlü inovasyonların, iş birliğinden doğduğu bilinciyle BrewFuture programını hayata geçiriyoruz. Bizim için BrewFuture, bir programdan öte Anadolu Efes’in dünya için pozitif etki yaratma taahhüdünün bir parçası diyebiliriz. Bu programın yaratacağı dönüştürücü etkiyi görmek için heyecanlıyız” dedi.

BrewFuture programına dahil olmak isteyen startuplar, 15 Aralık 2023 tarihine kadar www.thebrewfuture.com adresinden başvurularını yapabilirler.