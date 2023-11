Tahmini Okuma Süresi: dakika

Anadolu Grubu, inovasyon programı “Bi-Fikir” kapsamında çalışanlarının yenilikçi fikirlerini ödüllendirmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 9. kez düzenlenen “Bi-Fikir” programı kapsamında, 7.300 hızlı uygulama, 2.600 proje, 45 bin fikir hayata geçirilirken, üretilen toplam değer 1.2 milyar TL’yi aştı. Bi-Fikir Festivali’nde konuşan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, “İnovasyon, hiç olmadığı kadar değerli bir kavram halini aldı. Dünyamızın çözümlere ihtiyacı var. Esnek, çevik, kolay adapte olabilen, yenilikten korkmadan her daim üretken ve yaratıcı olabilenler bu dönemin kazananları olacak” dedi.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Bi-Fikir Festivali’nde yaptığı konuşmada, Grubun “Anadolu’dan Yarınlara” sürdürülebilirlik stratejisinde ‘İşin Yarını’ ile ilgili odak alanlarından biri olan ‘Yarın için Dijitalleşme ve İnovasyon’da “Fırsatları öngörenler, yarını tasarlar” dediklerine dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti: “İşte Bi-Fikir’de tam olarak yapmaya çalıştığımız şey bu. Doğanın, insanımızın ve işimizin yarını için yapabileceğimiz çok şey var. Hızla değişen beklenti ve ihtiyaçları, küresel eğilimleri ve gelişmeleri yakından izlememiz, doğru okumamız gerekiyor. Teknolojik dönüşüm hızla sürerken, rakiplerimizden ayrışmamız, rekabette öne çıkmamız için hizmet verdiğimiz her alanda müşteri beklentilerini çok iyi anlamalı, trendler ve fırsatlar konusunda öngörülü olmalıyız. Her değişim ya da gelişmenin yepyeni fırsatlar getirebileceğini, büyük sorunların bile fırsata dönüştürülebileceğini unutmadan hareket etmeliyiz. Anadolu Grubu olarak bugün çok geniş bir coğrafyada pek çok farklı sektörde ekonomik, çevresel ve sosyal anlamda çok önemli işlere imza atan dev bir yapı halini aldık. Yeniliklere ve fırsatlara konsantre olarak hem bu büyük yapının içerisinden çıkarabileceğimiz hem de ekleyebileceğimiz çok şey var. Kalite ve verimlilik artışının, sürdürülebilirliğin, dijital trendlerin, yeni teknolojilerin, fayda odaklı ortak değer yaratan çözümlerin her daim en yakın takipçisi olmalı ve peşinde koşmalı, hatta öncüsü olmalıyız.”

Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Bi-Fikir ile hayata geçirilen, yenilikçi ve sürdürülebilir ürünlere, hizmet ve iş modellerine her geçen gün yenilerinin eklendiğini belirterek emek verenlere teşekkür etti. Zorlu, “Ürettiğimiz fikir, proje ve değerlerle her şeyden önce ortak geleceğimiz için çalışıyoruz. Ortak aklımıza kattığımız her fikir, her proje geleceğimiz için çok değerli. Bi-Fikir’de paylaşılan fikirler, aslında geleceğimiz için bir yatırım niteliği taşıyor. 9 yıldır Bi-Fikir kapsamında yapılan çalışmalarla ürettiğimiz değer 1.2 milyar TL’yi geçti. Bi-Fikir’i kuruluş aşamasında sürdürülebilir bir inovasyon programı olarak hayal etmiştik ve bunun artık bir hayal olmadığını görüyoruz. En önemli paydaşımız olan çalışanlarımızın her sene artan oranda katılımı, sisteme girilen fikirlerin ve uygulamaya alınan projelerinin sayısının her geçen gün artması bizleri çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Projelerimizin çıktıları Grubumuzun büyüklüğü ile birleştiğinde aslında Grubumuzun faaliyet gösterdiği, ürün ve hizmetlerini ulaştırdığı tüm coğrafyalar için fark yaratan önemli bir değer zinciri ortaya çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Bi-Fikir inovasyon programının 9. yılında, yapılan çalışmalarla toplamda 45.500 fikre ulaşıldı. Toplam 7.300 hızlı uygulama ve 2.600 proje hayata geçirildi. 2015’te Türkiye’de başlayan çalışmalar Anadolu Grubu’nun tüm yurtdışı şirketlerine ve son 5 senedir de Türkiye’deki tüm üniversitelere açıldı. Bi-Fikir Festivali finali canlı yayınla, Anadolu Grubu’nun Türkiye’de ve yurtdışında yer alan bütün operasyonlarındaki çalışanlarına ulaştı. Fikirler, Grup şirketlerinin çeşitli fonksiyonlarındaki çalışanlarından oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi.