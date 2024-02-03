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Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 verilerine göre midibüs segmentinde 20. kez “İhracat Şampiyonu” olarak zirvede yer aldı. Anadolu Isuzu, 733 adetle toplam midibüs ihracatından yüzde 43,8 pay alarak 2023 yılında en çok ihracat yapan marka oldu.İSTANBUL (İGFA) - İnovatif ve yenilikçi üretim anlayışını benimseyen Anadolu Isuzu, yurtdışı pazarlardaki başarısını her geçen yıl artırmaya devam ediyor. Midibüs ihracatında 2023 yılını zirvede tamamlayan Anadolu Isuzu, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 verilerine göre bu segmentte 20. kez “İhracat Şampiyonu” oldu. Toplamda 773 adetlik midibüs ihracatıyla dış pazarlardaki konumunu güçlendiren marka, 2022 yılına kıyasla ihraç ettiği toplam araç sayısını yüzde 27 artırdı ve Türkiye’nin toplam midibüs ihracatında da yüzde 43,8’lik pay elde etti.

Her yıl yeni pazarlara açılan Anadolu Isuzu, satış ve teslimat rakamları ile Türkiye ekonomisine katkısını 2023’te de sürdürdü. 40’ıncı yılını geride bırakan marka, 2024 yılında da bu başarısını devam ettirme kararlılığında.

“Rekor ihracat artışı”

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, marka olarak 2023 yılında en yakın rakibinden yaklaşık 2 kat daha fazla midibüs ihracatı yaptıklarını belirterek “Türkiye’nin önde gelen ticari araç üreticisi olarak yurt dışı pazarlarda büyük bir atılım içindeyiz. 2023 yılında gelen bu liderlikten büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. 44 ülkeyi kapsayan 36 distribütörlüğümüzle dünyanın sayılı otobüs, midibüs gibi toplu ulaşım araçlarında lider üretim üssü olan ülkemizi bu alanda da başarıyla temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. 40’ıncı yılımızda 20’nci kez ulaştığımız bu birincilik üretim süreçlerindeki hızımızın, teslimatlarımıza yansımasının da bir karşılığıdır” dedi.