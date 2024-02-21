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Anadolu Isuzu satış sonrası hizmetleri için devreye aldığı “Servis Klinik” uygulamasının kapsam alanını genişletiyor. Müşteri gruplarıyla yüz yüze temasa olanak veren bu hizmet; markaya yönelik taleplerin ve beklentilerin doğrudan alınmasına olanak sağlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Isuzu, satış sonrası hizmet kalitesini artırmak için hayata geçirdiği “Servis Klinik” projesindeki çalışmalarına hız veriyor.

Belediyeler, filolar, kooperatifler gibi farklı Isuzu kullanıcı grupları ile Anadolu Isuzu yetkililerinin bir araya gelmesini sağlayan bu uygulama, yurt içinde olduğu kadar, yurt dışındaki Anadolu Isuzu müşterilerini de kapsıyor. Geçtiğimiz yılın son buluşmasını Aralık ayında Şanlıurfa’da gerçekleştiren Anadolu Isuzu ekibi, 2024 yılının ilk “Servis Klinik” buluşması Şubat ayının ilk haftasında Litvanya’da gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu’nun uzman mühendisleri ve ekipleri tarafından farklı lokasyonlarda birçok araç kontrol edildi. “Servis Klinik” buluşmaları, yurtiçinde ve yurtdışında birçok noktada, yıl boyunca Isuzu kullanıcılarına hizmet vermeye devam edecek.

2024 yılının en kapsamlı uygulamalarından biri olmaya aday Servis Klinik hizmeti ile müşteri memnuniyetinin en üst seviyeme tutulması hedeflenirken, Anadolu Isuzu kullanıcılarının talep, ihtiyaç ve beklentilerinin de aracısız olarak doğrudan alınması amaçlanıyor. Bunun yanında ayrıca Servis Klinik hizmeti kapsamında Anadolu Isuzu teknik ekibi de müşterilerinin araçlarına genel kontrol yaparak olası arızalara anında çözüm üretecek.

Anadolu Isuzu Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Özkan Eriş, müşterileriyle bağlantılarının satışla sonlanmadığını ve markanın geleneksel kaliteli hizmet anlayışının her koşulda devam ettiğinin altını çizerek şunları söyledi;

“Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu olarak birincil önceliğimiz müşterilerimizin daima yanında durmaktır. Satış sonrası hizmetlerimizde ulaştığımız noktayı daha da ileriye taşımak için devreye aldığımız Servis Klinik hizmeti ile hizmet kalitemizi yükseltmek için atılmış önemli adımlardan biridir. İlk pilot uygulamamız ile birlikte 2024 yılı içinde birçok ilimize de bu hizmetimizi taşıyacağız.”