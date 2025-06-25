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Katılımcı ülkelerin hava unsurları, simüle edilmiş savaş koşullarında ortak harekât yeteneklerini test ediyor.

Konya’da gerçekleştirilen eğitim, çok uluslu bir yapıda düzenleniyor.

✈️ Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya’da başladı.???? Gerçeğe yakın savaş senaryolarıyla icra edilen eğitimde; katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmaları ile birleşik harekâta yönelik eğitim seviyelerinin artırılması… pic.twitter.com/SodKySTBvz — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2025

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Eğitimde, farklı ülkelerden katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşması hedefleniyor. Birleşik harekâta yönelik eğitim seviyesinin artırılması amacıyla düzenlenen Anadolu Kartalı-2025, hava kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetlerini güçlendirmeyi ve uluslararası iş birliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi, Konya'daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda start verdi. Gerçeğe yakın savaş senaryolarıyla düzenlenen eğitim, katılımcıların bilgi ve tecrübe paylaşımını artırarak birleşik harekat seviyesini yükseltmeyi amaçlıyor. KONYA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitiminin Konya’da bulunan 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda başladığını duyurdu. Eğitim, gerçeğe yakın savaş senaryoları üzerinden icra ediliyor.

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