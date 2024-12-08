Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün (DOB) ilk kez düzenlediği Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk ve sanatçılar, Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Yetenek Her Yerde" sloganıyla düzenlenen Genç Yetenek Taraması'nın ilki Şırnak Güzel Sanatlar Lisesinde başladı.

Mumcu, Sağtürk ve beraberindekileri Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Hamza Özcan ve öğrenciler karşıladı, öğrenciler mini bir dinleti sundu.

DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk yönetmenliğinde, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Mithat Karakelle, Devlet Opera ve Balesi Genel Koordinatörü Kerem Ünal İnanç, sanatçılar soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, piyanist Ongun Kula ve çello sanatçısı Demet Gökalp, sanata gönül vermiş gençlerle buluştu.

Okulun konferans salonunda yaptığı konuşmada, festivalin büyük bir sorumluluk ve büyük bir adım olduğunu vurgulayan Sağtürk, "Ülke sathında büyük bir çalışmanın yayılmış olması, sanatçıyı, seyirciyle buluşturma çabamız, aynı zamanda bunu yaparken de yetenek taramaları yapıyoruz. Kendimden önceki Genel Müdürlere de teşekkür ediyorum. Onların yaptıkları üst üste konulmuş olmasaydı, biz bu festivali yapamazdık." dedi.

Çocukluk hayallerini gerçekleştirdiğini belirten Sağtürk, şunları kaydetti:

"Kendimizi zor ifade ettiğimiz zamanlarda yaşadık. 45 yıldır sanatın içindeyiz. Çok şükür ki bugün Bakanlığımızın da desteğiyle kendimizi daha rahat ifade edebileceğiz. Bu iyilik hareketiyle dünyanın geldiği bu zor dönemde, motivasyon oluşturarak halkımıza dokunabileceğimizi görüyoruz. 23 il seçtik, bu illerden sonra gelecek yıl yeni iller seçilecek ve 4'üncü festivalimizde yine birinci festivaldeki illere gidilecek. Anadolu Opera ve Bale Festivali başlıyor. Bu iyilik hareketinin tüm birimlerimize, Bakanlığımızın tüm birimlerine yansıyacağını düşünüyorum."

Festivale ilişkin birçok ilden yoğun başvuru aldıklarını, herkesin opera ve baleyi kendi illerinde görmek istediğini anlatan Sağtürk, çocukların anne ve babalarına selamlarını iletti.

Öğrencilerden Sağtürk'e Ankara'ya gelme talebi

Konuşmaların ardından Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Mithat Karakelle, çalışmalara ve sanatçılara ilişkin bilgi verdi. Soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, Azeri şarkı "Ay Gız" başta olmak üzere 3 eser seslendirdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler, Mumcu ve Sağtürk'ün karşısında flüt, piyano, bağlama ve vokal alanında yeteneklerini seslendirdi ve davetliler öğrencilere alkışlarla eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Mumcu, sahneye çıkarak öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Etkinlik sonrasında öğrenciler, Tan Sağtürk'ten Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri olarak Ankara'ya gelmek istediklerini ve Ankara'daki konservatuvarları gezmek istediklerini söyledi. Sağtürk de öğrencileri Ankara'da ağırlayacağının sözünü verdi.

"Şırnaklı sanatsever gençlerin mesleklerini yapma konusunda hayalleri var"

Etkinlik sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Mithat Karakelle ise coşkun bir ilgiliyle karşılandıklarını söyledi.

Karakelle, "Çok yetenekli gençlerle tanıştık. İstekliler ve Şırnaklı sanatsever gençlerin mesleklerini yapma konusunda hayalleri var. Ankara'ya gelmek istiyorlar. Yaşlarına göre sesleri de çok güzel. Ses, yaşla beraber, teknikle gelişen bir müzik aleti. Daha yolları açık. Genel Müdürümüze Ankara'ya gelme konusunda gençler istekte bulundular. Onları gezdireceğiz. Biz artık organik bağ kurduk Şırnak'la. Bugün de konserimiz olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyız." diye konuştu.

Bu turnenin şehirlerle teması artırdığını belirten Karakelle, "Bir sanatçımız buraya festival dışı gelebilir. Burada workshop yapabilir, çalışabilir bunu yerinde görmüş olduk. İhtiyaç yerinde tespit ediliyor." ifadesini kullandı.

"Umarım ilerde buraya gelen sanatçılar gibi olurum"

Etkinlikte keman çalan 12. sınıf öğrencisi Sudecan Kaplan da çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu dile getirdi.

"4 yıldır keman çalıyorum. Umarım ilerde buraya gelen sanatçılar gibi olurum. Senfoni orkestrasında kemancı olmak istiyorum." diyen Sudecan, Devlet Opera ve Balesine teşekkürlerini iletti.

- "Sanatçılar müziğin peşini bırakmamızı söylediler"

12. sınıf öğrencisi Emirhan Bayram ise çocukluğundan beri bağlama çaldığını, bugün sanatçılarla bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını anlattı.

Bayram, "Sanatçılar müziğin peşini bırakmamamızı söylediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. İstanbul'da konservatuvar okumak istiyorum. Hayallerimi başaracağım." diye konuştu.

Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Şırnak'ta "Şehr-i Nuh" konseri düzenlendi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) Şırnak'ta başlatılan 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında düzenlenen Şehr-i Nuh konserine, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bu yıl ilk kez düzenlediği Anadolu Opera ve Bale Festivali, Şırnak Valiliği ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla başladı.

Festivalin ilk konseri, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda Ankara Devlet Opera ve Balesince verilen Şehr-i Nuh konseri oldu.

Müzikseverlerle ücretsiz buluşturulan konserde, Şırnak Valisi Birol Ekici ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından, selamlama konuşması yaptı.

"Bir milletin ruhunu güçlendiren sanat ve kültürdür"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da bu özel buluşmanın ilk adımını, Nuh Nebi'nin mirasını taşıyan Cudi Dağı'nın eteklerinden, Dicle Nehri'nin bereketli sularına uzanan topraklarda, Şırnak'ta attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un liderliğinde, Bakanlık olarak ülkenin ikinci yüzyılına yakışır bir kültür ve sanat atılımını gerçekleştirdiklerini aktaran Mumcu, "Bugün başlattığımız bu yolculukla, sanatı yalnızca büyük şehirlere değil, bu vatanın her köşesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir milletin ruhunu güçlendiren, onu geleceğe taşıyan en önemli unsurlardan biri, sanat ve kültürdür. Şırnak'tan Erzincan'a, Kırklareli'ne, Ardahan'dan Hatay'a kadar uzanan bu yolculukla, Anadolu'nun tüm renklerini ve seslerini kucaklıyoruz." diye konuştu.

Mumcu, projeye gönül veren ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerini iletti.

"Tüm toplumumuza ait olduğunu bir kez daha göstermek istiyoruz"

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ise 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'ni Şırnak'ta başlatıyor olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Şırnak, yalnızca festivalimizin ilk durağı değil, aynı zamanda sanatın birleştirici gücünün Anadolu'nun her köşesine ulaşacağına olan inancımızın da bir sembolüdür." dedi.

Opera ve bale ile tanışıklığı sınırlı olan bölgelerde, bu sanat dallarına dair "zor anlaşılır" ya da "yalnızca belirli kesimlere hitap eder" şeklinde önyargılar oluşabildiğine işaret eden Sağtürk, şunları kaydetti:

"Bu festivalle birlikte, opera ve balenin yalnızca seçkin bir azınlığa değil, tüm toplumumuza ait olduğunu bir kez daha göstermek istiyoruz. Anadolu'nun kadim kültürüyle derin bir bağ kuran, binlerce yıllık tarih boyunca sayısız medeniyetin izlerini taşıyan, zengin hikayelerle yoğrulmuş bu topraklarda yetişen her bir halk ezgisi, her bir folklorik dans figürü, opera ve bale eserleri ile aynı amaçla vücut bulur. "

Sanatçılar ve dinleyiciler bir ağızdan türküler söyledi

Açılış konuşmalarının ardından, konser, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü saz sanatçıları ile Türk sanat müziği sanatçısı Suat Kılıç'ın seslendirdiği Buhurizade Mustafa Itri Efendi'nin "Segah Tekbir Selat-i Ümmiye", İbrahim Hakkı Hazretlerinin "Kadem bastı gönül tahtına safa geldin", "Bu cihane daim gelip giderler efendim" eserleri ile başladı.

Konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı halk müziği sanatçısı Nilgün Kızılcı, "Kınıfır bedrenk olur" ve "Bahçe duvarından aştım" türkülerini müzikseverlerin eşliğinde seslendirdi.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını şef Sunay Muratov'un yönettiği konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından bas Mehmet Yılmaz, "Gaziantep yolunda", soprano Mehlika Karadeniz, Diyarbakır türküsü "Bahçede yeşil çınar", Şırnak türküsü "Bülbüller düğün eyler", tenor Şenol Talınlı "Arşın Mal Alan operasından "Arayıp buldum seni", bariton Kamil Kaplan da "Yemen ve Muş türküsü"nü söyledi.

Konserin sonunda halay potporisini sanatçılar, dinleyicilerle hep bir ağızdan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü çocuk solistleri Rüya Bulut ve Tuva Mercan Konak ile seslendirdi.

Seyircilerin ayakta alkışladığı konserin sonunda Tan Sağtürk ile sanatçılar hep bir ağızdan türkü söyleyerek halay çekti.

"Terörün olduğu yerlerde, artık ekonomik veriler, kültür sanat konuşuluyor"

Konser sonrası basın mensuplarında değerlendirmelerde bulunan Şırnak Valisi Birol Ekici, festivali Şırnak'ta başlatılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ekici, "Petrolün başkenti olan Şırnak, Güneydoğu'da sanatın da başkenti olacak. 1200'e yakın vatandaşımız sevginin, kardeşliğin türkülerini hep birlikte söyledik. Umudun ve sevginin şarkılarını daha yüksek bir şekilde söylemeye bu topraklarda devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da konserin coşkuyla geçmesinden mutlu olduklarını belirterek, "En büyük teşekkürü Şırnak halkına ediyorum. Rahmetli Haluk Dursun hocamızın bir sözü vardır, 'Dicle'nin kuzularını çakallara yem etmeyeceğiz.' Kültürle, sanatla güzel zaman geçireceğiz. Terörün olduğu yerlerde, artık ekonomik veriler, kültür sanat konuşuluyor." dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da çok duygulandıklarını belirterek, "Böyle konserlerin tekrarlanması önemli ve elzemdir. Millet huzur ve güvenden sonra değişiklik istiyor. Bunu halkımıza yaşattıkları için Bakanlığımıza ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.