Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne bağlı İzmir Devlet Opera ve Balesi, yaklaşık 40 yıl aradan sonra Bilecik’te sahne alarak adeta tarih yazdı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında sahnelenen “Folklorama” adlı gösteri, izleyicilere uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı.

Opera ve balenin estetiği, tiyatral anlatımlar ve Anadolu’nun zengin ezgileriyle harmanlanarak sahneye taşınan gösteri, izleyicileri adeta Türkiye’nin dört bir yanına kültürel bir yolculuğa çıkardı. Anadolu’nun kadim folklorik öğeleriyle bezenmiş performans, hem göz doldurdu hem gönüllerde taht kurdu.

Dakikalarca ayakta alkışlanan gösteri, Bilecik’te sanata ve kültüre duyulan özlemi giderdi. İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin etkileyici sahne performansı, izleyicilerden tam not aldı.