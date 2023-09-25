Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda çekici arızalı otomobili taşıdığı sırada TIR'a arkadan çarptı. Oto kurtarıcıda çıkan yangında sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine giden Y. İ.Can yönetimindeki 10 ADS 492 plakalı (çekici) oto kurtarıcı, aynı İstikamette giden H. Ünal idaresindeki 42 ABG 298 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile alev alan çekicinin yandığını gören diğer sürücüler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak, araçtan çıkamayan oto kurtarıcının sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

Bu arada oto kurtarıcının üzerinde bulunan 34 ZF 2711 arızalı otomobilde olan İ.B. ve R.T. Yağcı yaralandı.

Yaralılar 112 acil yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza dolayısıyla yolda uzun kuyruk oluştu.