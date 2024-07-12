Düzce'de yaptığı evlilik teklifi reddedilen genç yaşamını sonlandırmaya kalkıştı.Berkay KILIÇ - Haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Olay Anadolu Otoyolu İstanbul İstikameti Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kız arkadaşına evlenme teklifi yapan M. A. İsimli şahıs reddedilmesi üzerine yaşamını sonlandırmak istedi istedi. Köprüye çıkan genci görenler durumu itfaiye, Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genci ikna etmek için uzun çabalar verdi. Bir türlü ikna edilemeyen genci evlenme teklifi ettiği kız olay yerine getirildi.

Uzun süre M.A.’yı vazgeçirmek için dil döken genç kız başarılı oldu ve köprüden indirdi.

Olayı gerçekleştiren M.A. ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakoluna götürüldü.