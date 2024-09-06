Anadolu Otoyolu Düzce Gişeleri mevkii Ankara İstikametinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Anadolu Otoyolu Düzce Gişeleri mevkisi Ankara İstikametinde kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre seyir halinde olan tır ve otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan tır orta refüje çıkarak durabildi.

Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.