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kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları, 112 Acil sağlık ve Sakarya ve Düzce'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Durumu fark eden sürücü, orta şeritte duran aracından çıktı.

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