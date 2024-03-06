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Umut.Y'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Çarpışmanın etkisi ile araçta sıkışan sürücü Dursun Güler olay yerinde hayatını kaybederken tırda yolcu olarak bulunan Umut Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu Gümüşova'da meydana gelen kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Ankara’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Dursun Güler idaresindeki 35 APT 054 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan Rahmi E. idaresindeki 78 DY 807 plakalı kamyona arkadan çarptı.

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