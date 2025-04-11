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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan U.T, ambulansa alınarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, araçta tek başına olması yolcu tarafında kimsenin olmaması olası bir can kaybını önledi.

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu sürücü U.T. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde U.T. idaresindeki 34 KHF 025 plakalı otomobil, İstanbul istikametinde seyrederken, otoyolun Düzce mevkisinde, aynı istikamette seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 19 ADV 984 plakalı tıra çarptı.

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