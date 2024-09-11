Anadolu Otoyolu'nun Düzce mevkiinde meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Semih ŞAHİNŞAH / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden M.E. idaresindeki cip ile Y.Ö. yönetimindeki otomobil, Yeşilyayla Tesisleri mevkiinde çarpıştı. Kazanın ardından sol şeritte durabilen araçlara aynı istikamette seyir halinde olan M.Z.A'nın kullandığı başka bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki ağaçlık alana girdi.

Diğer sürücülerin İhbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan araçlarda yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi ve Düzce Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla trafiğin durduruğu yol araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.