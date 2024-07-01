Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Gümüşova rampası mevkisinde ikincisi hafif ticari olmak üzere 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle yaralananlara olay yerinde müdahale edilirken, sağlık durumları iyi olan kazazedelerin ayakta tedavisi yapıldı.

Kaza dolayısıyla trafik akışı durdu, uzun kuyruklar oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.