Anadolu Platformu tarafından düzenlenen basın toplantısında yer alan Doğu ve Güneydoğu dernek başkanları siyasi otoritelere çağrıda bulundu.

Mehmet ÇETİNKAYA /a Gazete (BURSA İGFA)

Düzenledikleri basın toplantısında siyasi partilere çağrıda bulunan Anadolu Platformu'na bağlı Doğu ve Güneydoğu dernek başkanları ülkeyi seven vatandaşlar olduklarını kaydetti. Doğu ve güneydoğuda yaşayanlarınn temsilde adalet noktasında siyasi partilerce değerlendirilmesini istediklerini vurgulayan Anadolu Platformu üyeleri, "Herhangi bir siyasi saplantımız yoktur. Hangi siyasi parti mevcudiyetimizi değerlendirir ve seçilecek yere bizden birini korsa tüm gücümüzle o partiye oy vereceğiz. Anadolu dernekleri yönetim kurulu üyeleri olarak temsil etmiş olduğumuz kitle adına, siyasi mekanizmalara muhatap olarak kamuoyunun bilgisine bu deklarasyonun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan güzel Bursa’mıza katkı sağlamak, her bir bireyimizin asli görevi ve sorumluluğudur. Bu bilinçle; aidiyet duygusunun gelişmesi, kısır döngülere düşülmemesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, kültürel mozaiklerin kente entegrasyonu ve her bireyin katma değer sağlamasını hedefleyerek, ilimizin yarınlarını belirleyecek kadrolarda temsilde adalet ilkesinin gözetilerek aday belirlemelerinin yapılması bizler için büyük bir anlam ve önem arzetmektedir. Bizlerin ve bizden sonraki nesillerin daha güvenilir yaşam ortamlarının sağlanmasının yeter koşulunun, herkesin paydaş olduğu yönetimlerle sağlanacağı kaçınılmaz bir gerçektir" ifadelerine yer verdi.

ÖTEKİLEŞTİRME OLMASIN

Açıklamanın devamında şu cümlelere yer verildi: "Bu meyanda siyasi partilerin başarı elde etme adına çıktıkları bu yolda belirleyecekleri listelerde olumsuzluk yaratabilecek tercihlerde bulunmamaları, ötekileştirmenin olmayacağı, şehre ve şehrin kadim değerlerine sahip çıkılmasının zorunlu olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiği ve listelerin belirlenmesi aşamasında bazı olumsuzluklara ve art niyetli düşüncelere sebep olabilecek tutum ve seçimlerden kaçınılmasının büyük önem taşıdığı naçizane düşüncemizdir. Bizler, bu kadim şehre borcumuzu ödeyemeyeceğimiz bilincini her daim taşımaktayız. Yaşadığımız şehrin sahip olmuş olduğu değerlerle ülke genelinde hak ettiği seviyede tanıtılması, bilinmesi ve gelişmesine katkı sağlama adına oluşturulacak yönetim kadrolarında bütün siyasi partilerin temsilde adalet ilkesini dikkate alarak Bursa’yı oluşturan bileşenlerin aidiyetlerine katkı sağlamalarının hatırlatılması gerçeğini görev addetmekteyiz."