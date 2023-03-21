Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Türkiye’yi İstanbul’da buluşturacak olanilk ve tek geleneksel sahne projesi “Mektebim Koleji Anadolu Rüyası Kahraman Mektepliler” galası, 11 Haziran 2023’te Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde (MKM) yapılacak. Elde edilen gelir depremzedelerimize bağışlanacak.İSTANBUL (İGFA) - 2011 yılında Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko tarafından kurulan Mektebim Koleji, ülkemizin dört bir köşesini içine alan kültürel bir çalışmaya imza attı.

Genç kuşağa kültürümüzü tanıtmak ve geleneklerine sahip çıkan sosyal bir nesil yetiştirmek amacıyla oluşturulan geleneksel sahne projesi Anadolu Rüyası’nın 2023 teması “Kahraman Mektepliler” için geri sayım başladı.

Basına açık gerçekleşen “Mektebim Koleji Anadolu Rüyası Kahraman Mektepliler Lansmanı”, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapıldı. Lansmana Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı Eda Karaaytuğ, parti temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Mektebim Koleji Kurucusu ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko açılış konumasında, eğitim çatısı altında Türkiye’nin dört bir yanında kültür hareketi başlattıklarını söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanındaki 35 kampüste yetenek taramaları yaptıklarını anlatan Kalko, "Sanat ve spor alanındaki çalışmalarımızı kültürel çalışmalarla destekliyoruz. Teknolojinin hızla geliştiği bir dünyada farklılıklar adeta ortadan kalkıyor. Bu noktada Anadolu kültürümüzün çeşitliliği göze çarpıyor. Türkiye’nin farklı coğrafyalarındaki kültürleri ve hikâyeleri çocuklarımıza anlatmak için sanatın gücünden faydalanıyoruz. Bu amaçla Forte Kültür Sanat Akademi ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde Anadolu Rüyası’nın 2023 teması olan “Kahraman Mektepliler” projesi doğdu. Türkiye’nin ilk ve tek geleneksel sahne şovu olan Anadolu Rüyası, 2023 teması kapsamında Kahraman Mektepliler ile yurdumuzun dört bir yanındaki öğrencilerimize Türk folklorunu sevdiriyor; Anadolu kültürünü öğrenen ve geleneksel motiflerin hikâyeleriyle tanışan öğrencilerimiz, profesyonel bir sahnede destanlaşan hikâyeleri, acıları ve sevinçleri dansla anlatıyor. Makyaj, kostüm ve dansla kültürler arası köprü kuran öğrencilerimiz, uzman eğitimciler tarafından çalıştırılıyor. Geçmişte vatanı için kahramanlık destanı yazan yaşıtlarını sahnede anlatan çocuklarımız, aynı zamanda profesyonel sahne projesinin de bir parçası oluyor" diye konuştu.

Tamamen Mektebim Koleji öğrencilerinden oluşan geleneksel dans projesi “Anadolu Rüyası Kahraman Mektepliler”İnİstanbul’da sahneleneceğini de sözlerine ekleyen Kalko, kültür sanat projesinin Cumhuriyetimizin 100. yılına özel binlerce seyirciye ulaşacağını söyledi.

“KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIKAN BİR NESİL GELECEĞİ İNŞA EDECEK”

Mektebim Koleji CEO’su Elif Çağlayan ise kültürüne sahip çıkan sosyal bir nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Çağlayan, “Bizler doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm öğrencilerimizin Anadolu kültürünü öğrenmelerini amaçlıyoruz. Geleneklerini bilen, yaşıtlarının kahramanlık hikayeleriyle tanışan çocuklarımızın, geleceği yazma sorumluluğuyla aydınlık yarınlara yürüyeceğine inanıyoruz. Bu nedenle kültürel değerlerimizin eğitim felsefemizdeki rolü çok büyük. Anadolu Rüyası ile gerçekleştirdiğimiz ‘Kahraman Mektepliler’ kültürel ve sosyal anlamda genç nesillerin rehberi olacaktır” dedi.

AKADEMİSYENLERDEN PROJEYE ÖVGÜ

Gürbüz’ün ardından İTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Göktan Ay ile tarihçi ve akademisyen Ahmet Nedim Kilci, Anadolu Rüyası Kahraman Mektepliler projesini sahne sanatları ve tarihsel açıdan değerlendirdi, projenin eğitim sektöründeki önemine dikkat çekti.

Öğrencilerin eğitim sürecini ve projeyi anlatan videoların da gösterildiği “Mektebim Koleji Anadolu Rüyası Kahraman Mektepliler Lansmanı” toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.