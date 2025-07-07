Türkiye'nin 7 bölgesinde eş zamanlı hazırlanan ilk ve tek geleneksel dans tiyatrosu Anadolu Rüyası 7. sezon gösterisi olan Dört Kapı ile Ankara’da ilk gösterisini gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı Büyük Tiyatro Salonu’nda sahnelenen Anadolu Rüyası projesi, “Dört Kapı” temasıyla Gürcü, Pomak, Bektaşi ve Süryani kültürlerine ait müzik ve dansları izleyiciyle buluşturdu.

Giresun, İzmir ve Uşak’tan gelen 60 dansçı, 40 müzisyen ve 30 kişilik sahne arkası ekibin yer aldığı tek perdelik 60 dakikalık gösteri, 5 bölüm ve 17 sahneden oluştu.

Geleneksel formaları ön planda tutan proje, ileri düzey sahne teknolojileriyle görsel bir şölen sundu.

ANITKABİR ZİYARETİ VE İLK GÖSTERİM

Proje, ilk gösterimini Ankara’da gerçekleştirmeden önce dansçı ve idari kadrosuyla Anıtkabir’i ziyaret ederek resmî törenle mozoleye çelenk koydu.

Yıl boyunca ortak tema kapsamında eğitim alan öğrenciler, yalnızca bir günlük genel provayla “Dört Kapı” temasını birleştirerek unutulmaz bir kültür gecesi sundu.

Gösteri sonunda, projenin Genel Sanat Yönetmeni ve Kurucusu Okan Gürbüz, ekibe ve paydaşlara teşekkür etti. Geleneksel kültür alanında iz bırakan ustalara verilen Yaşam Boyu Onur Ödülü, bu yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Ahmet Turan Demirbağ’a takdim edildi. Demirbağ, projenin geniş kapsamlı kültürel değerini överek ekibi tebrik etti.

Uşak Şafak Öncü Koleji Kurucu Müdiresi Özlem Şafak’a destekleri için teşekkür plaketi verilirken, Şafak konuşmasında kadının gücüne ve projedeki kadınların önemine vurgu yaptı. Kız Kardeşler Eğitim-Kültürel ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ünzile Yüksel’e de teşekkür plaketi sunuldu. Yüksel, Atatürk’ün açtığı kültür yolunda ilerlemenin önemini vurguladı.

OKAN GÜRBÜZ’DEN GURUR DOLU SÖZLER

Projenin Genel Sanat Yönetmeni ve Kurucusu Okan Gürbüz, eğitmenler Deniz Özlem Gürbüz, Simge Kocaağa, İlknur Demir ve Sevde Nur Aydın’a plaket takdim ederek, “Bu denli geniş çaplı bir kültür projesinin Anadolu Rüyası çatısı altında hayata geçirilmesinden gurur duyuyorum. İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Bu kutsal yol, dansçılarımız, eğitmenlerimiz, teknik ekibimiz ve velilerimizle yürünebiliyor” dedi.

Gürbüz, projenin Uşak, İzmir, Giresun ve yurt dışında temsillerle devam edeceğini, Anadolu Rüyası’nın artık Türkiye’nin en büyük kültür hareketi olduğunu belirtti.