Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 2025'te çıkılacak çağrılara ilişkin takvimi açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025'te toplamda 188 milyon avro tutarındaki hibe desteği için 5 farklı kategoriden başvuru çağrı ilanına çıkılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - IPARD III Programı kapsamında 2025 yılı çağrı takvimi belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TKDK'nın, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı kapsamında, hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından kırsal turizme, yenilenebilir enerjiden makine parklarına kadar birçok sektörde girişimcilere hibe desteği sağladığını anımsatırken, Anadolu topraklarını bereketlendirecek yeni desteklerle ilgili paylaşımda bulundu.

Türkiye ve AB arasında yapılan görüşmeler neticesinde geçen yıl uygulanmaya başlanan IPARD III Programı'nın coğrafi kapsamı ise genişletilerek 42 ilden 81 ile yaygınlaştırıldığını anımsatan Bakan Yumaklı, yeni çağrı takviminin açıklandığını belirtti.

2025 yılında 5 farklı başlıkta 188 milyon avro tutarında hibe desteği ile üretime can suyu olacaklarını ifade eden Bakan Yumaklı, programların üreticiye şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Bakan Yumaklı, çağrı ilanlarında ilk olarak LEADER Yaklaşımı- Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması tedbiri kapsamında Nisan ayında çağrı yayımlanacağını ve başvuruların Haziran ayında alınacağını belirterek, toplam destek bütçesinin 50 milyon Avro olacağını açıkladı.

Çağrı ilanlarında; Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri kapsamında Haziran ayında ilana çıkılacak, Temmuz'da müracaatlar alınacak ve 42 milyon bütçe ayrılacağını duyuran Bakan Yumaklı, diğer çağrılarla ilgili de şu takvimi açıkladı:

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında Ağustos ayında ilana çıkılıp Eylül'de müracaatlar alınacak ve 43 milyon avro bütçesi olacak.

Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım-Biyoçeşitlilik-Toy Kuşu Popülasyonunun Geliştirmesi kapsamında yine Ağustos ayında ilana çıkılacak, Eylül-Şubat döneminde başvurular alınacak ve 3 milyon Avro bütçe ayrılacak.

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar kapsamında ise Eylül ayında ilana çıkılıp müracaatlar Ekim'de alınacak ve 50 milyon Avro bütçesi olacak.