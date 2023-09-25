Anadolu Vakfı’nın burs programına başvurular 30 Eylül’de sona eriyor.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Vakfı’nın gençlere 40 yılı aşkın süredir eğitim desteği verdiği burs programının yeni dönemi için başvurular 30 Eylül’de sona eriyor.

Anadolu Vakfı 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı kapsamında burs desteği almak isteyen üniversite öğrencileri, bu tarihe kadar www.anadoluvakfi.org.tr adresinden online başvuruda bulunabilecek.

Bugüne kadar 30 binden fazla öğrencinin eğitimine burs desteğinde bulunan Anadolu Vakfı’nın karşılıksız eğitim desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, başvurularını 30 www.anadoluvakfi.org.tr adresinden online olarak yapabiliyor.

Anadolu Vakfı burs programı kapsamında değerlendirme sonrası burs almaya hak kazanan başarılı üniversite öğrencilerine 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında aylık olarak İstanbul, Ankara, İzmir’de 3 bin 500, diğer illerde 3 bin TL’lik destek sağlanacak.