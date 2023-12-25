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Çayırova Belediyesi, ilçedeki tiyatroseverleri, ‘Anadolu’da Tarih Yazan Analar’ oyunuyla buluşturdu. Tiyatro, Çayırovalıların büyük beğenisini kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Düzenlediği etkinliklerle, ilçeyi kültür ve sanat şehri haline getiren Çayırova Belediyesi, ilçe sakinlerini önemli tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Aralık ayı etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Anadolu’da Tarih Yazan Analar’ oyunu, Çayırovalılar tarafından ilgi gördü.

Tiyatro oyununu Çayırova Belediye Başkan Yardımcı Sadettin Arıkboğa da yerinde takip etti. Milli Mücadele döneminde Anadolu’daki annelerin fedakarlıklarını konu alan oyun, Çayırovalı sanatseverler tarafından büyük beğeni kazandı. Tiyatro oyunu sonrasında bir konuşma gerçekleştiren Arıkboğa, tiyatro gösterisinde emeği geçen yönetmen ile oyunculara ve kendilerini yalnız bırakmayan Çayırovalılara teşekkür etti. Aralık ayı tiyatro etkinlikleri, 30 Aralık Cumartesi günü Gözyaşım Filistin isimli yetişkin tiyatrosu, 31 Aralık Pazar günü de Ayşe’nin rüyası ve 30 Aralık Cumartesi günü Kararsız Çocuk adlı çocuk oyunlarıyla devam edecek.