Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Halk Dansları Topluluğu, yıl boyunca sürdürdüğü özverili çalışmalarını “Hasat” adlı yıl sonu gösterisiyle taçlandıracak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleneksel kültürün çocuklarla buluştuğu özel bir geceye hazırlanıyor. Renkli kostümler, coşkulu ezgiler ve minik yüreklerin büyük heyecanla hazırladığı “Hasat” adlı yıl sonu gösterisi, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00’de, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda sahneye taşınacak.

“Hasat” temasıyla sahnelenecek gösteri, yalnızca dans değil; aynı zamanda Anadolu’nun dört bir yanından gelen kültürel motiflerin bir araya geldiği bir sahne şöleni olacak. Çocuklar, Ege’den Doğu Anadolu’ya, Karadeniz’den İç Anadolu’ya kadar birçok yörenin halk oyunlarını sergileyerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Gösteriyi izlemek isteyen sanatseverler, biletlerini e-bilet.denizli.bel.tr adresi üzerinden ücretsiz bir şekilde temin edebilecek.