Edirne Süper Amatör Lig B Grupta mücadele eden Keşan Anafartalarspor, Edirne Mega Genç’i 2-1 mağlup etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig B Grupta mücadele eden Keşan Anafartalspor, bugün kendi sahasında Edirne Mega Genç ile karşılaştı.

Saat 14.00’te Keşan Atatürk Stadıo Mustafa Kaldı Sahası’nda oynanan maçı Anafartalarspor 2-1 kazanarak sahadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu.

Anafartalarspor Süleyman ve Ali’nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda başka gol olmayınca Anafartalarspor sahadan 3 puan ile ayrıldı.