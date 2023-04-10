Edirne 1. Amatör Lig'de mücadele eden Anafartalarspor deplasmanda oynadığı Kırcasalihspor maçını 6-2 gibi farklı bir skorla kazanarak şampiyon olarak Edirne Süper Amatör Lig'e yükseldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırcasalih'te oynanan maçta rakibine 1-0 mağlup duruma düşen Anafartalarspor rakibine üstünlük kurarak Furkan ve Ali'nin attığı golle ilk yarı sonunda soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda şampiyonluk için rakibine karşı üstünlüğünü kabul ettiren Anafartalarspor, Süleyman (2), Hasan Hüseyin ve Aşkın'ın attığı gollerle maçı 6-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Ligin ikinci devresinde oynadığı 5 maçı da kazanan Anafartalarspor grubunda şampiyonluğa kavuştu.

Maç sonrasında Anafartalarspor soyunma odasında büyük sevinç yaşandı.