2023/2024 futbol sezonunda Anafartalarspor genç yetenekleri Erbay Altun ve Musa Efe Akıncı ile yeni sezonda yola devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Anafartalarspor Kulübü Asbaşkanı Serkan Çayır, gençlere çok değer verdiklerini belirterek, "Erbay kardeşimiz de çok yetenekli bir futbolcu,önümüzdeki yıllarda çok iyi yerlere gelecektir.Kendisiyle yaptığımız görüşmede anlaşarak kulübümüze kazandırdık. Kulübümüz kendisine her türlü desteği verecektir. Genç yeteneğimize başarılar diliyoruz" dedi.

Transferden ve alt yapıdan sorumlu Nurettin Kaykı ise yaptığı açıklamada, gençlerin her zaman öncelikleri olduğunu belirterek, onlara güvendiklerini ve her zaman şans vereceklerini kaydetti.