İzmir Türk TV’de Yunus Karakaya’nın sunduğu “Her şeyi Konuşalım” programına Anahtar Parti’nin Genel Merkez Sivil Toplum Kuruluşları Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kalafat konuk oldu. Kalafat, partisinin temel hedeflerini ve Türk siyasetindeki yerini değerlendirdi.İZMİR (İGFA) - Anahtar Parti, Türk siyasetinde yeni bir soluk olma hedefiyle faaliyetlerine başladı. Partinin Genel Merkez Sivil Toplum Kuruluşları Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kalafat, İzmir Türk TV’deki programda partisinin vizyonunu ve politikalarını anlattı.

Kalafat, siyasette ideolojik kutuplaşmalardan uzak, halkın gerçek sorunlarına odaklanan bir anlayış benimsediklerini vurguladı.

Türk siyasetinin ideolojik angajmanlarla bloke edilmiş durumda olduğunu kaydeden Kalafat, "Oysaki Türk milletinin asıl gündemi farklı. Kimileri dinin üzerinden, kimlik üzerinden, meslek üzerinden, Cumhuriyetimizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk üzerinden ciddi manada bir siyasi istismar yapıyor. Ancak bugün sokaktaki halkımıza sorduğumuzda, Türkiye'nin gündemi çok farklı. Milletimizin asıl gündemi ekonomik sıkıntılar, adaletsizlik ve yaşam standartlarıdır. Biz, ideolojik çekişmeleri bir kenara bırakıp hizmet odaklı bir yaklaşımı savunuyoruz." dedi.

Anahtar Parti, toplumun ekonomik, sosyal ve demokratik beklentilerini karşılayan hedef doğrultusunda partinin liyakat ve şeffaflık ilkelerine bağlı kaldığını belirten Kalafat, "Şöhretsiz liyakatliler diyoruz. Alanında uzman kişilerle halkımızın beklentilerini karşılayacak politikalar geliştiriyoruz. Tarımdan sanayiye, eğitimden sosyal haklara kadar birçok alanda çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyoruz."dedi.

MUHALEFET BOŞLUĞUNU DOLDURACAK MI?

Öte yandan Kalafat, partisinin İzmir özelinde muhalefet boşluğunu doldurabileceği konusunda iddialı olduğunu belirterek , "Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarını görüşmek, arazi rantlarının kamuya ne kadar fayda sağladığını sorgulamak ve imar uygulamalarını şeffaf hale getirmek gerekiyor. Anahtar Parti, bu eksiklikleri gidermek için güçlü bir alternatif sunacak."dedi