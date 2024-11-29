Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi” hızla sürüyor. Bakanlık, Kahramanmaraş'ta 30 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek tören için hazırlanan anahtarları paylaştı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 30 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da Kahramanmaraş’ta düzenlenecek törenden deprem bölgesindeki illere yapılacak canlı bağlantıyla anahtar teslimi ve kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş'taki tören öncesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından ‘anahtar’ vurgulu tanıtım filmini paylaştı.

Anahtarlar hep huzura açılsın diye sevinçli bir telaşla emek emek işlediğimiz bir kavuşma hikayesidir bu.Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın teşrifleriyle 155 bininci yuvamızın anahtarını sahibine teslim ediyoruz.@Toki_Kurumsal @AFADBaskanlik @ekgyoas ????️30 Kasım 2024… pic.twitter.com/rpr19SYKVe— Murat KURUM (@murat_kurum) November 28, 2024

Bakan Kurum, mesajında deprem bölgesinde teslim edilecek konut sayısının 155 bine yükseleceğini duyurdu.

“Anahtarlar hep huzura açılsın diye sevinçli bir telaşla emek emek işlediğimiz bir kavuşma hikayesidir bu" diyen Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 155 bininci yuvamızın anahtarını sahibine teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.