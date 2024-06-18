Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Başkanı Hakan Birkan, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile ilçenin kalkınmasına yönelik yaptığı istişarede, ilçenin turizm potansiyelini artırmak ve yeşil enerji projelerini desteklemek gibi konularda tam destek vereceklerini duyurdu.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ı makamında ziyaret eden ANASİAD yöneticileri, ilçenin atıl kalan turizm potansiyelini geliştirmeye yönelik fikir alışverişinde bulundukları toplantıda 'yeşil enerji yatırımı' vurgusu da yaptılar.

ANASİAD Genel Sekreteri Av. M. Sefa Çınar’ın da hazır bulunduğu toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Hakan Birkan, Mudanya'da konaklama ve günübirlik turizm işletmeleri kurulması konusunda yapılabilecek yatırımların değerlendirildiğini söyledi. Birkan, "Mudanya merkezi, Güzelyalı, Burgaz, Tirilye ve Eşkel’i kapsayan geniş bir yelpazede modern yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Toplantıda, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ın ilçede Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ve Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES) kurulmasıyla ülkenin enerji sorununa yeşil enerji kaynakları ile katkı sunmak istediklerini aktardığını da söyleyen Başkan Birkan, "Türk ekonomisinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilecek enerjiye ihtiyacı var. ANASİAD olarak biz de bu konuda elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.

Mudanya’da hangi alanlara GES ve RES santralleri kurulabileceği konusunda da istişareler yapıldığını da belirten Başkan Birkan, önceliklerinin doğanın korunması olduğunu vurguladı. Mudanya Belediyesi'nin bu konuda fizibilite çalışması yapacağını ifade eden Birkan, "Güneş ve rüzgâr enerjisi konusunda üyelerimizin bilgi ve deneyimlerini Mudanya Belediyesi ile paylaşabileceğimizi, Türkiye’nin kalkınması ve refahın artması için her projeye destek olacağımızı Sayın Başkana ilettik. Çok verimli bir görüşme oldu. Bundan sonraki görüşmelerde de somut adımlar atacağımıza inanıyorum" dedi.

MUDANYA İÇİN DOĞRU PROJELER DESTEKLENECEK

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise ilçenin turizm potansiyelinden hak ettiği payı almasını istediğini belirterek, tarım alanında özellikle zeytin ve zeytinyağı potansiyeline de dikkati çekti. "Poyrazımız sadece serinletmesin, güneşimiz sadece ısıtmasın, yeşil ve yenilenebilir enerjiye dönüşüp ekonomimize katkı sunsun" diyen Başkan Dalgıç, "Biz Belediye olarak bu konuda bir ön hazırlık yapıp, ANASİAD’ın değerli yöneticileri ile hangi alanda iş birliği yapabileceğimizi konuştuk. Çok verimli bir görüşme oldu. Bundan sonrası için de somut adımlar atmayı planladık" diye konuştu.