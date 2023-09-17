Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasının açılışında yaptığı konuşmada, 2024 yılında yapılacak olan seçimlerde Anavatan olarak kendi adaylarıyla seçmenin karşısına çıkacaklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Türk siyasetinin en önemli partilerinden biri olan Anavatan Partisinin Ankara İl Başkanlığı binasının açılışı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programa Anavatan Partisi Genel Başkan İbrahim Çelebi de katıldı.

Ankara İl Başkanı Hakan Ural, “Ankara kimsesizliğe terk edildi. Maalesef bizlerin hizmet ettiği dönemde dünya başkentleri arasında olan Ankara şuanda siyasi kavgaların başkenti olmuş durumundadır. Bunları düzeltecek konuların hakimiyiz. İnşallah yakında zamanda Ankara’mızı bu kokuşmuşluktan ve siyasi kavgalardan kurtaracağız.” dedi.

Partililere ve vatandaşlara hitap eden Anavatan Partisi Genel Başkan İbrahim Çelebi ise Anavatan Partisi’nin 40 yıl önce kurucu genel başkan merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve onun inanmış arkadaşları vasıtasıyla 20 Mayıs 1983 tarihinde kurulduğunu hatırlatarak, “Partimiz o dönem 12 Eylül sendromunu yaşayan, 12 Eylül öncesinde kısır kavgaların, çatışmaların ortasından Türkiye'yi aldı, çıkardı.” dedi.

İSTANBUL’U RANTİYECİLERE TESLİM ETTİLER

İktidara sahip olan insanların doğru yaptığı her şeyin arkasında durduklarını yanlışların ise karşısında olduklarını belirten Çelebi, “Cumhur İttifakı'na girip fırsatçılık, kolaycılık yapmadık. Biz eğer o ittifakın içerisinde olsaydık giderdik, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde doğruları, yanlışları, eksiklikleri, açık yüreklilikle söylerdik. Şimdi Millet İttifakı’na da insanlar büyükşehir belediyelerini verdiler. Ne yaptılar 4.5 yılda kayıkçı kavgası şehirlerine özellikle büyükşehirler üzerinde hizmet etmek varken bir gün güneşlenmeye gittiler. Bir gün kaymaya gittiler. Bir gün bilmem neye gittiler. Ve başta İstanbul özelinde rantiyecilere teslim ettiler. İlerleyen zamanlarda da bunların bu yaptıkları kepazelikleri detaylı bir şekilde anlatacağız. Kim doğru yapıyorsa destekleyeceğiz, kim yanlış yapıyorsa da milletimiz adına Anavatan Partisi olarak karşısında duracağız.” diye konuştu.

SEÇİMLERİ PARTİMİZ ADINA FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUM

Zor, yorucu, meşakkatli ve onurlu bir yolculuğa çıktıklarını ifade eden Genel Başkan Çelebi, “Anavatan Partisi’nin bugün de dimdik ayakta olduğunu milletimize ilan ediyoruz. Seçimlerde niye ittifak kuruluyor çıkartalım beldesine, ilçesine, iline hizmet etmek, büyükşehrine hizmet etmek isteyen beyinli, yürekli, ahlaklı insanları onların yolunu açalım. 2024 seçimini bu anlamda bir fırsat olarak görüyorum. Bizim Anadolu'da kendisini yetiştirmiş imanlı, inançlı, ahlaklı belediye başkan adaylarına kapımız, gönlümüz sonuna kadar açık. Anavatan Partisi Türkiye'nin tamamını kucaklayabilen ender partilerden biriyiz. Bizim ötekimiz yok. Öteki mahallemiz yok, düşmanımız yok, nefret duyduğumuz hiç kimse yok. Tüm siyasi partiler bizim sadece siyasi rakibimiz. Ama hiçbirisi bizim düşmanımız değil. Anavatan Partisi 2024 seçimlerinde Türkiye'yi bal petekli amblemiyle birlikte kendi adaylarıyla tek başına seçimlere gidecek. “ dedi.