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Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, partinin 2024 yerel seçimlerine büyükşehir, il, ilçe, il genel meclis üyelikleri ve ilçe üyeleri adaylarıyla iddialı ve güçlü bir kadro ile hazırlandığını duyurdu. Parti, milleti geçmişin tecrübesi ve geleceğin enerjisi ile buluşturma vizyonuyla sahaya iniyor.ANKARA (İGFA) - Anavatan Partisi, 1984'ten bu yana süregelen zengin siyasi mirası ve 40 yıllık tecrübesiyle, yerel yönetimlerde yeniden güçlü bir şekilde var olmayı hedefliyor. Genel Başkan İbrahim Çelebi, "Halka Hizmet, Hakk’a Hizmettir" anlayışıyla, Anavatan Partisi’nin kadroları yeniden yerelden genele hizmet etmek için hazır" dedi.

GÜÇLÜ ADAYLARLA MİLLETE HİZMET

Anavatan Partisi, büyükşehirlerden küçük ilçelere kadar her alanda, halkın ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verecek, tecrübeli ve dinamik adaylarla yola çıkıyor. Genel Başkan İbrahim Çelebi’nin liderliğinde, parti geçmişin bilgelik ve tecrübesini, geleceğin yenilikçi ve enerjik vizyonu ile harmanlayarak milletin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

31 MART SEÇİMLERİNE DOĞRU GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ

Anavatan Partisi’nin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, partinin güçlü aday kadrosu ve yenilikçi projeleriyle seçim sürecine damgasını vurması bekleniyor. Genel Başkan İbrahim Çelebi, "Anavatan Partisi olarak, milletimizin desteği ve güveni ile yerel yönetimlerde güçlü bir değişim ve dönüşümü gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.