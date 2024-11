AK Parti Tokat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, anayasa değişikliği süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.NURHAN İÇMEZ - TOKAT HABER / TOKAT (İGFA) - AK Parti Tokat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, partisinin Tokat’ın Sulusaray ve Pazar ilçelerindeki kongrelerine katılarak anayasa değişikliğinin gerekliliği, kapsamı ve amaçları hakkında detaylı bilgi verdi. Beyazıt, mevcut anayasanın Kenan Evren dönemi darbe anayasası olduğunu belirterek, bu anayasanın toplumun eşitlik ve özgürlük ihtiyaçlarına yanıt vermediğini ifade etti.

"ANAYASAYI YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEĞİZ, DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, anayasa değişikliği sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Mevcut Anayasada epey değişiklik yaptık. Anayasanın ilk dört maddesi, tartışmaya açılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerini koruyan güvenceler olarak kalmak üzere, anayasa değişikliği süreci yürütülecektir. Bu çerçevede, toplumsal uzlaşıyı sağlamaya yönelik diğer alanlarda yapılacak düzenlemeler, ülkemizin demokratik yapısını daha da güçlendirecektir.”

Beyazıt, mevcut anayasanın darbe dönemi ürünü olduğunu ve vesayet sistemine hizmet ettiğini belirtti. "Değerli dostlar, şu anda ne kadar değişikliğe uğrarsa uğrasın anayasamız darbe anayasasıdır. Bu anayasa Kenan Evren'in çıkarmış olduğu ve oradaki bir avuç insanın vesayet sistemini kurmak üzere bu ülkeyi, o vesayet sistemlerine kul yapmak üzere, siyaseti perdelemek ve milletin asli unsurlarını kenarda tutmak üzere hazırlanmış bir anayasadır," dedi.

"VATANDAŞLARIN EŞİTLİĞİ VE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TEMEL ALACAĞIZ"

Yeni anayasanın her vatandaşın eşitliğini ve özgürlüğünü güvence altına alacağını belirten Beyazıt, “Biz bu anayasamızda, her bir vatandaşımızı asli unsur olarak göreceğiz; her bir vatandaşımızın değerini farklılık olmadan değerlendireceğiz. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millette olduğu, bu egemenlik hakkının doğrudan millet tarafından veya meclis eliyle yürütülmesi gerektiğini ifade edeceğiz. Biz bu anayasada temel hak ve özgürlükleri güvence altına alacağız. İnsan haklarına saygılı değil, insan haklarına dayanan bir anayasayı bu ülkeye kazandıracağız,” diyen Beyazıt, Türkiye'nin geleceğini güvence altına alacak bir anayasa yapmanın önemine vurgu yaptı.

“Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizde; bize düşen görev, milletin ortak değerlerini, ülkemizin ortak geleceğini, devletin bekasını, insanların doğuştan gelen hak ve özgürlüklerini gerçek anlamda güvence altına alan; birey odaklı, sivil ve kuşatıcı bir Anayasa yaparak büyük bir mirası gelecek nesillere bırakmaktır. Demokratik meşruiyeti perçinlenmiş bir Anayasayı milletimizin önüne en kapsayıcı bir şekilde getirerek. Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizi ve milletimizi; insan haysiyeti ve onurunu koruyan, demokratik, temel hak ve özgürlükleri ön planda tutan, yeni bir anayasaya kavuşturmaktır.” sözleriyle noktaladı.