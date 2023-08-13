Şair-Yazar ve Araştırmacı Faruk Anbarcıoğlu, Bursa’nın Osmangazi İlçesi’ne bağlı Çaybaşı Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte Çanakkale Zaferi’ni anlattığı 'Bir Destandır Çanakkale'adlı tiyatro kitabının tanıttı.BURSA (İGFA) - Yolcu TV Haber ile Dost Meclisi programının bu haftaki konuğu 22. Dönem AK Parti Bursa Milletvekilliği de yapan şair-yazar ve araştırmacı Faruk Anbarcıoğlu oldu.

Çaybaşı Mahallesi sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Faruk Anbarcıoğlu, “Bir Destandır Çanakkale” adlı tiyatro eserini Çanakkale’de şehit düşen 253 bin şehidimizin anısına yazdığını ve eser için herhangi bir ücret talep etmediklerine vurgu yaptı.

Daha önce 64 şehidin öyküsünü konu alan bir kitap kaleme aldığına dikkati çeken Anbarcıoğlu, "Şu anda Çanakkale zaferimizin müthiş zaferinden esinlenerek yazmış olduğum 'Bir Destandır Çanakkale' adlı tiyatro kitabım yayınlandı. Bu kitabımı yazdıktan sonra Bursa kamuoyundan çok güzel tepkiler aldık ve yaklaşık bir saatlik bir program ve tamamen gerçek olaylardan esinlenerek kaleme aldığım bu kitap ortaya çıktı. Kitabım başta Bursa olmak üzere ülkemizin birçok yerinde toplamda 137 kez sahnelendi. Sahne alırken ise içimizde ortaokul öğrencisinden, ertesi gün ise gidecek olan memurlarımız vardı. Ekipmanlar ve kostümlerimiz için hiçbir kuruş oyunculardan para almadan kendi olanaklarımız çerçevesinde yaptık. Çok geçmeden ise Bursa'da üst düzey görevlerde bulunan kişiler kitabımı alma konusunda talepte bulundu" diye konuştu.

Çanakkale Savaşı’nın, Türk Milleti’nin Kurtuluş Mücadelesinin ilk basamağı olduğunu belirten Faruk Anbarcıoğlu, tarihe geçen savaşta, inanılması güç mücadelelerin ve yürekleri sızlatan anların yaşandığını ifade ederek; “Niğdeli Alileri, Harranlı Seyyit Onbaşıları, Yozgatlı Kınalı Hasanları, Cideli Mehmet Çavuşları, Libyalı Üsteğmen Mevsufları, Ezineli Yahya Çavuşları, Bursalı Ömerleri, Kilitbahirli Yüzbaşı Hasanları, Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşaları, Yüzbaşı Hüseyin Avnileri, Kağızmanlı Musaları, Anafartalar Komutanı Yarbay Mustafa Kemalleri ve daha niceleri…Yüce Türk Milletinin varlığı için gözünü kırpmadan göğüs göğse çarpışan ve topraklara düşen 253 bin şehidin gerçek hikayesidir..” diyerek sözlerini noktaladı.

Programda, Faruk Anbarcıoğlu'nun Çaybaşı Mahallesi sakinleriyle birlikte toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.