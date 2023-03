Antalya Büyükşehir Belediyesi, mübarek Ramazan Ayı ile birlikte ‘Herkes et yiyebilsin’ sloganıyla ANET Kart projesiyle iyilik hareketi başlattı.ANTALYA (İGFA) - Antalyalıların yararına projeler üretmenin yanında sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bir elin verdiğini diğeri görmeden yardım yapılması anlayışıyla ANET Kart projesini başlattı. ANET Kart, hayırseverlerin Halk Et Mağazalarından temin ederek ihtiyaç sahiplerine verebilecekleri bir alış veriş kartı. ANET Kart’a sahip vatandaşlar Halk Et Mağazaları ve Mobil TIR’larda satışı yapılan ürünlerden satın alabiliyor.

Sosyal Belediyecilik

Başkan Muhittin Böcek’in sosyal belediyecilik anlayışını ortaya koyduğu projelerle gösterdiğini ifade eden ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz, “Halk Et projemiz vatandaşın büyük teveccühünü kazandı” dedi. Kocagöz, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’in talimatıyla Halk Et Projesi’ni başlattık. 4 tane sabit mağazamız ve Mobil Halk Et Tırlarımızla satış mağazamız bulunmayan ilçelerimize hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımızın çok büyük bir memnuniyeti var. Ülkemizde deprem ve sel felaketleri nedeniyle on binlerce insanımız evinden işinden ve aşından oldu. Bunun üzerine bir de hayat pahalılığı eklenince artık insanlarımız bırakın et almayı, ekmek almakta zorlanmakta” dedi.

Sağ Elin Verdiğini Sol Görmeyecek

Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal yardım faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü ifade eden Mesut Kocagöz, “Biz de ANET Kart projesini başlattık. ANET Kart bir iyilik hareketidir. ANET Kart, ANET mağazalarından temin edilebiliyor. Hayırseverler buradan aldıkları kartlara bakiye yükletip çevrelerindeki ihtiyaç sahipleri insanlara verebiliyor. Bu kart ile vatandaşlar mağazamızda satışta olan tüm ürünleri satın alabiliyor. Bu kart sayesinde sağ elin verdiğini sol el görmüyor.”

Kartın İşlevi Nasıl Olacak?

ANET Kart 400 TL bütçe seçeneği ile sunuluyor. Bu kartlar yapılan bağış miktarına göre sistemde rezerve edilecek. Hayırseverler rezerve edilen kartları dilediği kişilere verebilme imkânına sahip olabilecek. Bir diğer seçenekte ise hayırseverler tarafından rezerve edilen kartlar Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla sistemin öngördüğü yardıma ihtiyacı olan bireylere ve ailelere ulaştırılacak. Kartlarla Halk Et Mağazaları ve Halk Et Mobil Satış Mağazalarından alışveriş yapılabilecek.