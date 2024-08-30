Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. İlçe Başkanı Çakır, “Bugün, bu büyük zaferin coşkusunu yüreklerimizde taşıyarak, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığımızı bir kez daha dile getiriyoruz.” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferlerinden biri olduğunu hatırlatan İlçe Başkanı Anıl Çakır, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük zaferlerinden birini, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, kahraman ordumuzun azim ve kararlılığıyla elde edilen bu büyük zafer, Türk milletinin bağımsızlık sevdasının ve vatan sevgisinin en güzel örneklerinden biridir.

30 Ağustos, sadece bir askeri zafer değil; aynı zamanda bir milletin hür yaşama iradesinin simgesi, mazlum uluslara örnek bir destandır. Bu zaferin kazanılmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.

Bugün, bu büyük zaferin coşkusunu yüreklerimizde taşıyarak, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığımızı bir kez daha dile getiriyoruz. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için hep birlikte çalışacağız.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türküm diyene!”