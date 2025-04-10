Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde, Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye ait (K) Maden sahasında 10 Nisan 2025 günü saat 01.30 sıralarında yeraltında gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Olayda, maden ocağında çalışan 29 işçiden 13'ü yaralandı.ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, patlamada 1 işçi ağır, 1 işçi orta derecede ve 11 işçi ise hafif şekilde yaralandı.

Yaralı işçilerden 2’si Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, diğer 11 işçi Beypazarı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirtti.

https://twitter.com/AnkaraValiligi/status/1910197186308067497