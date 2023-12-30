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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu ile Ankara Amatör Spor Kulüpleri tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Kent Konseyi Kabul Salonu’nun da gerçekleştirilen toplantıda amatör spor kulüplerinin sorunları masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Yavaş, “Ankara’da sporun her türlüsünü tabii ki destekliyoruz ve desteklemek zorundayız. Spor yapma hakkı evrensel bir hak olarak kabul ediliyor. Bizlere düşen, herkesin yaşadığı mekânın yakınında bir spor tesisi, spor yapabileceği, yürüyüş yapabileceği alanlar oluşturmak. Biz beton yerine yeşil alanlarda insanların hava almasını ve spor yapmasını belediyecilik açısından önemsiyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu ile Ankara Amatör Spor Kulüpleri tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Ankara Kent Konseyi Kabul Salonu’nun da gerçekleştirilen toplantıya, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Kandazoğlu, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, meclis üyeleri, amatör spor kulübü ile amatör spor kulübü dernek temsilcileri, sporcular ile ABB bürokratları katıldı.

Ankara’da amatör spor kulüplerinin taleplerinin ve sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda, Ankara’da sporun her türlüsüne destek verdiklerini söyleyen Mansur Yavaş, “Ankara’da sporun her türlüsünü tabii ki destekliyoruz ve desteklemek zorundayız. Spor yapma hakkı artık evrensel bir hak olarak kabul ediliyor. Bizlere düşen herkesin yaşadığı mekâna yakınında bir spor tesisi, spor yapabileceği, yürüyüş yapabileceği alanlar oluşturmak. Bu nedenle elimizde olan tüm alanların hepsini bir şekilde tesis olarak açmak istiyoruz ve bu konuda çalışmalarımız var. Biz 18 milyon yeşil alan yaptık bu 4,5 yıllık dönemde… 25 yılda yapılana eşit. Biz beton yerine yeşil alanlarda insanların hava almasını ve spor yapmasını belediyecilik açısından önemsiyoruz” diye konuştu.