Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından, çiftçilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ta 25 bin 242 kişiye Maraş biberi ve domates fidesi dağıtımı yapıldı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA)- Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından kentte arama kurtarmadan hijyen, gıda gibi birçok konuda vatandaşlara destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi üreticilere yönelik silaj, sıvı gübre ve sebze fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Dağıtım programıyla ilgili Kahramanmaraş’ta bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı ve Kahramanmaraş Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Mustafa Ünsal ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün belediye olarak Kahramanmaraş’ta yaptıkları hizmetler hakkında bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş’a geldiklerini dile getiren Başkan Ünsal, "Arama kurtarma ekiplerimiz Kahramanmaraş'ta 309 insanımızı canlı olarak kurtardı. Koordinasyon merkezimiz içerisinde Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin birimi, daha çok su arızalarını, kanal arızalarını sağlıklı içme suyuna kavuşabilme için Kahramanmaraş halkının epeyce bir çalışma yaptı. 7 bin 500 metreye yakın karar hattını döşedik. Su hattını isale hattını ve onarımını yaptık. Yine Fen İşleri Daire Başkanlığımızın ekipleri yaklaşık 28 araçla Kahramanmaraş Valiliği'ne destek verdi. Bu araçlarımızla enkaz kaldırma çalışmalarında görev yaptı. Yine sağlık çalışmalarımız var, ilaçlama çalışmalarımız yaklaşık 3 bin 500 lokasyonda ilaçlama işleri yaptı. Özellikle arama kurtarma sonrasında cenazelerden kaynaklanan kokuları ve mikroorganizmaların üremesine engel olmak amaçlı ilaçlamalar yaptılar. Hem yüksek düz hem Rodens olarak bu ilaçlamalarda malzeme kullandık. Ve halen de o ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yapmış olduğumuz sosyal yardımlara gelince bugün itibariyle 12 bin 540 çadır dağıttık. 22 bin 887 gıda kolisi dağıttık. 14 bin 779 hijyen paketi ve 1 milyon 500 bin litrenin üzerinde de içme suyu dağıttık. Halk Ekmek Fabrikamız günlük 6 bin 500 ekmek üretiyor. Ramazan'da değişik iftar çadırlarına ekmek verdik. Duş ve çamaşırhane hizmetlerimiz var. Bunları köylere, mahallelere, kırsal alanlara gönderdik” diye konuştu.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerin bölgeyi terk etmemeleri için çalışmalara başladıklarının altını çizen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün de konuşmasında şunları kaydetti:

“Hayvancılıkla uğraşan Kahramanmaraşlı vatandaşlarımız bulundukları mevkilerini terk etmediler. Kahramanmaraş’ta çok ciddi bir sermaye, bir hayvan varlığı var. Öncelikli olarak kadın üreticilerimiz ve küçük işletmelere silajlarımızı dağıttık. Hızlı bir şekilde buradaki vatandaşlarımıza, hayvanları ilk etapta yaşayabilir konumda tutabilmek adına 387 ton silajımızı hızlı bir şekilde buraya sevk edildi. Böylece hayvanların belirli bir süre daha canlı kalmalarını sağlattırmak istedik. Yem bayilerinde, gübre bayilerinde sıkıntı olunca bunların ulaşmasında yani parası olsa bile alamayacak konumda olduğu için biz hızlı bir şekilde yem tedarikini de sağladık. Üreticilerimize yemleri ulaştırdık. Arkasından hayvan yetiştiricileri yapmış olduğumuz bu desteğin dışındaki toplam 3 bin 747 üreticimize yem desteği sağlamış olduk. Ziraat Odası Başkanlarımızdan hızlı bir temas sağladık. Her ilçedeki ÇKS kayıtlı üreticilerimizin listelerini hızlı bir şekilde topladık. Bunları bilgisayar sistemini attık. Cep telefonlarını aldık ve hepsini her ilçede bulunan kişilere cep telefonu mesajlarıyla ulaşarak hak sahiplerini tespit ettik. Dağıtım programımızı onlara ilettik. Ve 4 yüz 26 bin litre gübreyi bitkisel üretim yapan üreticilerimizi hızlı bir şekilde ulaştırdık. Akabinde fide üretimiyle alakalı olarak fideyle alıp üretim yapmak isteyen ya da evinin bahçesinde kendi ihtiyacını karşılamak isteyen üreticilerimize, köyde yaşayan köylü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ettik. Bizi her türlü yardımı yaptılar. Şu anda 2 gündür 4 ilçeyi bitirdik, diğer ilçelerimizi de 4 gün içerisinde bitireceğiz. Kahramanmaraşlı üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu domates ve Maraş biberi fidelerini ücretsiz olarak sağlıyoruz”