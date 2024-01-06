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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllarca ihmal edilen su ve kanalizasyon sorunlarını çözmek için altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Başkentte çevre ve merkez ilçelerde altyapının modernizasyonunu ve güçlendirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görev süresince tamamlanan ve çalışmaları devam eden altyapı çalışmalarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Başkentin yıllardır ihmal edilen ve kangrene dönen altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı sorunlarına neşter vuran Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak kent genelindeki çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş görev süreci boyunca tamamlanan ve çalışmaları devam eden altyapı projelerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

POLATLI’NIN 30 YILLIK SU KRİZİ ÇÖZÜLÜYOR

Altyapı yatırımları, şehrimizin yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına büyük önem taşımaktadır diyerek, Başkentin dört bir yanında çalışmalarına başlayan ASKİ ekipleri, Polatlı’nın 30 yıllık su krizini çözmek için 2 milyar 400 milyon lira maliyetli 100 kilometreden oluşacak İvedik-Polatlı Suyu içme hattının 86 kilometresini tamamladı.

ÇUBUK VE AKYURT’UN İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Projesi 2017’de onaylanan ancak yapımı uzun süre ihmal edilen Çubuk-Akyurt İçme Suyu Hattı tamamlandı. 78 milyon lira maliyetle, geçen sene tamamlanan 24 kilometrelik proje sayesinde 75 bin kişi sağlıklı ve kesintisiz suya kavuştu.

363 MİLYON TL’LİK DEV ALTYAPI PROJESİ

Gölbaşı ilçe merkezi başta olmak üzere birçok kırsal mahallede 650 bin kişiyi sağlıklı suya kavuşturan 24 kilometrelik ‘‘Mamak-Gölbaşı İçme Suyu Hattı’’ 363 milyon TL’lik yatırımla tama