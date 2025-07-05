Ankara Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında “Çocuk İhtiyaç Haritası” çalıştayı düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nde gerçekleştirilen çalıştayda, çocuklar kendi ihtiyaçları konusunda görüşlerini bildirirken, uzman ekiplerin rehberliğinde renkli ve eğlenceli etkinliklere katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “çocuk dostu” bir kent inşa etmek amacıyla iş birlikleri geliştirmeye ve çocukların görüşlerini almaya devam ediyor. ABB ve UNICEF ortaklığında yürütülen Acar Projesi kapsamında, Çocuk Meclisi’nin 29. Dönem üyelerinin katılımıyla “Çocuk İhtiyaç Haritası” çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda, çocukların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

MECLİS ÜYELERİ GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

ABB Çocuk Meclisi’nin 29. Dönem üyeleri, UNICEF’in uzman ekipleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde, çocukların ihtiyaçlarına dair görüşlerini dile getirdi. Üyeler, her çocuğun sosyoekonomik durumu, yaşı ve bireysel koşullarına göre farklı ihtiyaçları olabileceğini vurgulayarak; bu ihtiyaçların göz önünde bulundurulduğu, erişimi kolay ve kullanıcı dostu bir uygulama geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Grup ve atölye çalışmaları kapsamında hazırladıkları çizimler ve yazılı panolar aracılığıyla; okulda, evde, eğitim hayatında, mahallede, parklarda ve dijital ortamlarda çocukların karşılaştığı eksiklikleri ve ihtiyaçları ayrıntılı şekilde belirleyen Meclis üyeleri, “Çocuk İhtiyaç Haritası”nda yer alması gereken unsurları detaylı biçimde tartıştı.