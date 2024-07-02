Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle öğrenci dostu çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10-11-12’nci sınıf ve mezun gruplarına lise müfredatını destekleyici eğitimler ile YKS sınavına ön hazırlık niteliğinde yaz kampı düzenleyecek. Genel tekrar dersleriyle birlikte yürütülecek olan birebir Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetiyle öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak olan ve 8 Temmuz’da başlayacak ücretsiz yaz kampı hakkında detaylı bilgi almak isteyen aileler Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’ne giderek ya da 0312 380 10 47-48 telefonu arayarak detaylı bilgiye ulaşabilecek.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle Başkentli öğrencilere destek olmayı sürdürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 10-11-12’nci sınıf ve mezun gruplarına lise müfredatını destekleyici eğitimler ve YKS sınavına ön hazırlık niteliğinde yaz kampı düzenleyecek.

EĞİTİMLER 5 HAFTA SÜRECEK

Genel tekrar dersleriyle birlikte yürütülecek olan birebir Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik dersleriyle öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak olan kamp hafta içi her gün 10.00-13.30 saatleri arasında, üyelerin ücretsiz olarak faydalanacağı eğitimler toplam 5 hafta sürecek.

Başvuru tarihleri 2-5 Temmuz 2024 saat 9.00-17.00 arasında, ders başlangıcı ise 8 Temmuz 2024 tarihinde olacak. Yaz kampı ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen aileler Sanatoryum Caddesi No: 273 adresindeki Kuşcağız Aile Yaşam Merkezine giderek ya da 0312 380 10 47-48 telefonu arayarak detaylı bilgiye ulaşabilecek.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek olan yaz kampında verilecek olan dersler ise şöyle;

-Matematik, Türkçe, Coğrafya, Edebiyat, Kimya, Rehberlik

-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti (Birebir Öğrenci Görüşmeleri, Bölüm ve Alan seçimleri, Meslek Seçimi)