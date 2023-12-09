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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Çocuklar Üşmesin’ diye sosyal yardım alan ailelere yaptığı ısınma desteğine bu yıl da devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ısınma şekli soba olan 25 bin aileye toplam 144 milyon 720 bin TL kömür desteği ödemesinin ardından, ısınma şekli doğal gaz olan 153 bin 654 aileye ise 76 milyon 827 bin TL tutarındaki doğal gaz desteğinin ilk ödemesini Başkent Kart’larına yatırdı. 3 ay boyunca toplam 230 milyon 481 bin TL’lik destek verilmesi öngörülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte sosyal yardım alan ailelerin zorlu ekonomik koşullarda yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal yardım alan vatandaşların Başkent Kart’larına kömür ve doğal gaz desteğinin ilk ödemesini yatırdı.

ISINMA DESTEĞİ 3 AY BOYUNCA YATIRILACAK

Isınma şekli soba olan 25 bin aileye 144 milyon 720 bin TL kömür desteği ödemesinin ardından, doğal gaz kullanan 153 bin 654 aileye de 76 milyon 827 bin TL tutarındaki doğal gaz desteğinin ilk ödemesi Başkent Kart’lara yatırıldı.

Aylık 500 TL olarak hazırlanan ısınma desteği aralık, ocak ve şubat aylarını kapsarken, 230 milyon 481 bin TL’lik destek ödemesi öngörülüyor.