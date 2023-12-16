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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, 2024 yılı mazot desteği kapsamında, kendine ait Traktör Ruhsatı ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan üreticilere en az 5 dekar ve en fazla 20 dekar üzerinden olmak üzere destekleme yapacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin en kapsamlı kırsal kalkınma projelerini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli üreticilere yönelik hayata geçirdiği mazot desteğini 2024 yılında da sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2024 yılı mazot desteği kapsamında, kendine ait Traktör Ruhsatı ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan üreticilere en az 5 dekar ve en fazla 20 dekar üzerinden destekleme yapacak.

Mazot desteği başvuruları ‘baskenttarim.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden yapılmakta olup, başvurular 07.01.2024 tarihine kadar uzatıldı.