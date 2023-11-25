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ASKİ Genel Müdürlüğü, Çankaya ilçesi Fidanlık ve Sağlık Mahalleleri Aksu Caddesi'nde yer alan ve yoğun yağışlarda su baskınlarına neden olan sorunlu ve hatalı imalatların düzeltilmesi için 1. kademe çalışmalarını başlattı.ANKARA (İGFA) - ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’nın yıllardır ihmal edilen sorunlarını program dâhilinde tek tek gündemine alarak çözmeye devam ediyor.

Başkentte hiçbir ayrım yapmadan tüm ilçelerin altyapısını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdüren ASKİ, şimdi de Fidanlık ve Sağlık Mahalleleri Aksu Caddesi’nin sel çilesine son vermek için harekete geçti. Bölgede, 260 bin liralık altyapı yatırımı gerçekleştiren ekipler, 44 metre 600 mm beton boru ve 21 adet ızgara imalatı inşa ediyor.

ASKİ ekipleri, Fidanlık ve Sağlık Mahalleleri Aksu Caddesi’nde daha önceki hatların yetersiz oluşu ve yanlış bağlantılar sonucu oluşan sıkıntıları gidermek için 1. kademe çalışmalarını başlattı. Bölgedeki yağmur ve su baskınlarının önüne geçmeyi planlayan ekipler, İncesu deresinin deşarjını sağlayacak yağmur suyu hatlarıyla birlikte bu sıkıntının giderilmesini hedefliyor.