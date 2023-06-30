Ankara Halk Ekmek Fabrikası, ürün yelpazesine 4 çeşit ekmeği daha dahil etti.ANKARA (İGFA) - 750 gramlık ekşi mayalı taş fırın ve 400 gramlık ekşi mayalı tam buğday unlu köy ekmeleri ile ambalajlı olarak hamburger ve sandviç ekmekleri Başkent Marketlerde satılacak.

Başkentlilerin sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyatla gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, raflarına yeni ürünler eklemeye devam ediyor.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın yeni ürünleri; ekşi mayalı taş fırın ve ekşi mayalı tam buğday unlu köy ekmekleri ile ambalajlı olarak hamburger ve sandviç ekmekleri Başkent Marketlerde vatandaşlarla buluşmaya başladı.

EKMEK ÇEŞİDİ 21’E YÜKSELDİ

25 yıllık geleneksel ekşi mayadan üretilen taş fırın ve tam buğday unlu köy ekmekleri ile ambalajlı olarak raflarda yerini alacak olan hamburger ve sandviç ekmekleriyle birlikte Halk Ekmek tarafından üretilen ekmek çeşidi 17’den 21’e yükselmiş oldu.