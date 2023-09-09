Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara- İstanbul arasına 350 kilometre hızda yeni bir süper hızlı tren geleceğini belirtti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uraloğlu şöyle konuştu: "Bizde birçok şey kazandırdık. 2002 yıllarında karayollarında şehirler arasında yollardaki ortalama hız40 kilometre saatti. Bu yatırımlarla bunu yaklaşık 90 kilometre saate çıkardık. Hepimizin en kıymetlisi zaman. Yine otoyollarımızı 1700 kilometrelerden 3600 kilometrelere çıkardık. Araç sayısı 2002’de 8 buçuk milyon civarındaydı şimdi 27 milyonu geçti. 500 noktada araç sayılarını ölçüyoruz. Taşıt kilometrelerde 10 kata varan artış var. 5’te bire düşürdük ölüm sayılarını. Yollarda ekolojik köprüler yapılıyor. Onlarca köprü karayollarında çalışır halde.

2053’te 0 emisyon anlayışımız var. Elektrikli gemilere kadar çalışmamız var. Elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulmasını teşvik ediyoruz, ciddi bir mesafe alındı. TOGG'la birlikte süreci hızlandırdık. 2035'te satılan iki araçtan biri elektrikli olacak.

Ankara İstanbul arasındaki ihtiyaçları tespit ediyoruz. Ankara İstanbul arasında yeni bir otoyol çalışması yapıyoruz. Karayolu 3. 3,5 saate düşecek. Bunun projesi en az 3 yıl sürer. Yapması ile birlikte 7-8 yılı bulur."