Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi’nin tarihi dokusunu koruyarak geleceğe güvenle taşımak amacıyla, Avrupa’dan özel malzemelerle onarım çalışmalarına devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ankara Kalesi’nde başlattığı kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kale’nin sur duvarlarındaki çatlakları bilimsel tekniklerle onarmak ve yapıyı geleceğe güvenle taşımak amacıyla yürütülen çalışmalarda Avrupa’dan özel üretim paslanmaz çelik, esnek ve deprem performansı yüksek malzemeler de kullanılıyor. ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, onarım çalışmalarının 2025 yılının Mart ayında tamamlanacağını açıkladı.

Bekir Ödemiş, Ankara Kalesi’ndeki onarım çalışmalarıyla ilgili Kale’nin önünde bir basın açıklaması yaptı. Özellikle sur duvarlarında uzun süredir ciddi sıkıntılar olduğunu belirten Ödemiş, “Geçmiş dönemde Kale Meydanı’nda yapılan düzenlemelerde Kale’nin topuğu dediğimiz kaya kısmında ağır kırıcı makinelerle çalışıldığı için tahribat daha da artmış. Daha sonra da Bursa Evi diye bilinen Bursa Büyükşehir Belediyesince yapılmış olan evin üzerine, terasına atılan beton da aynı şekilde sıkıntı vermiş. Sonra da nemlenme ve içerisindeki harç dolgu malzemelerinin erimesi ve dezenformasyonla çatlak giderek büyümüştü” dedi. Ödemiş, Kale’nin içerisinde yer alan 77’si tescilli 248 Ankara Konağı’nda da restorasyon çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını belirtti.

“KALE’NİN RÖNTGENİNİ ÇEKTİK”

Kentin önemli simgelerinden biri olan Ankara Kalesi’ne kamuoyunda da bir duyarlılık olduğunu ifade eden Ödemiş, "Ankara Kalesi’nin mülkiyeti ve sorumluluğu Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bizde değildi. Sayın Başkanımızın bu konudaki girişimleri neticesinde 2023 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden belediyemize iki yıllığına tahsisini aldık. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yapmış olduğumuz bir protokolle Kale’nin onarım çalışmalarını da Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üstlendik. Bu projede Ankara Rölöve ve Anıtlar Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’yla birlikte çalışma sürdürüyoruz. Bakanlıkta daha önce hazırlanıp kurulda onaylanmış olan projeyle bugünkü gelinen nokta arasında ciddi farklılıklar vardı. Bunun üzerine Ankara Üniversitesi’yle iş birliğine girdik. Ankara Üniversitesi’nde Profesör Yusuf Kadıoğlu başkanlığındaki bir ekip burada ciddi anlamda jeoradar ve sismik çalışmalar yaptı. Yani Kale’nin bir yerde röntgenini çektik ve böylece Kale’deki tüm sorunları tespit ettik. O tespitlere bağlı olarak yine Ankara Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nden hocamızla bütün bu çalışmaları analiz ederek rapora dönüştürdük. Hazırlamış olduğumuz raporu da Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na onaylatarak çalışmalara başladık" diye konuştu.

Ankara Kalesi’ndeki çalışmaları 2025 yılı Mart ayında tamamlamayı planladıklarını dile getiren Ödemiş, “Çok titiz bir çalışma yapılıyor burada. Sırf sur duvarlarındaki çatlaklar değil, Kale’nin batı yüzü dediğimiz kısımdaki surlarda da çok ciddi bilimsel restorasyon çalışmalarını yaptık. Yine Kale’nin çatlak olmayan diğer surlarının da onarımlarını yapıyoruz. Tarihi saat kulesi var onun da aslına uygun restorasyon çalışmalarını yapıyoruz. Amacımız şu, Ankara’daki kültür turizminin, tarihi kent merkezinin en önemli yapısı diyebileceğimiz Ankara Kalesi’nde uzun süredir devam eden sorunlara bilimsel teknik çözüm üreterek hem Kale’yi geleceğe aktarabilmek hem de Ankara’nın kültür turizmindeki değerini yaşatabilmek” dedi.