Ankara Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi halk sağlığını korumak ve güvenli alışveriş ortamını sağlamak amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı.ANKARA (İGFA) - İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, tatlı üretim yerleri başta olmak üzere pastaneler ve marketler mercek altına alındı. Halkın sağlık ve huzurunu sağlamak amacıyla iş yeri kontrolleri yapılıp gerekli tedbirler alındı. Yapılan denetimlerde hijyen denetiminden maske kullanımına, çalışanların kılık kıyafetlerinin uygunluğundan halk sağlığını koruyucu önlemlere kadar tüm ayrıntılara dikkat edildi. Bununla birlikte iş yerinin ruhsatlı olup olmadığı, fiyat etiketleri, ürün gramajlarının standartlara uygun olup olmadığı ve ürünlerin son kullanma tarihleriyle ilgili inceleme yapan zabıta ekipleri kurallara uymayan esnafa uyarıda bulunup cezai işlem uyguladı.

AMACIMIZ VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMAK

Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için denetimlerin devam ettiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlarımızın huzurla alışveriş yapmalarını, güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fiyat dengesizliklerinin, yetersiz hijyen ve depolama şartlarının, yanıltıcı ve düşük kaliteli ürün satışlarının engellenmesi amacıyla zabıta ekiplerimiz denetimlerini gerçekleştiriyor. Amacımız ceza kesmek değil, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve haklarını savunmak. Esnafımıza bol kazanç diliyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum” dedi.