Ankara Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nde düzenlediği anlamlı bir törenle zabıta personelinin azimli çalışmalarını ödüllendirdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nde düzenlediği anlamlı bir törenle zabıta personelinin azimli çalışmalarını ödüllendirdi.

“Moral, Motivasyon ve Başarı Belgesi Takdim Töreni” adıyla gerçekleştirilen programa Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, ABB Başkan Danışmanı Muzaffer Pala, çok sayıda belediye yöneticisi ve zabıta personeli katıldı.

Programda, görevlerinde gösterdikleri özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı zabıta personeline plaket ve başarı belgeleri takdim edildi. Zabıta personeli de kendilerini onurlandıran bu etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Özarslan’a teşekkür etti.

BENİM ZABITAM HALKIN HİZMETKARIDIR

Törende personeline seslenen Başkan Özarslan, zabıta teşkilatının belediyenin adeta “şeref aynası” olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Seçim öncesi halka hizmetkârlık sözü verdik. Biz kimsenin başı olmaya değil, halkın hizmetkârı olmaya geldik. Zabıtamız da bu anlayışın en önemli temsilcilerindendir. Disiplinli ve örnek davranışlarınızdan dolayı sizlerle gurur duyuyorum.”

KEÇİÖREN’E GELİNCE YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ise konuşmasında Keçiören’deki belediye çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bir yılı aşkın süredir Başkanımızın sergilediği çalışmalar hem halkı memnun ediyor hem de bizi gururlandırıyor. Bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirdiğiniz için hepinize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

KEÇİÖREN’DEKİ ÇALIŞMALARDAN FEYZ ALIYORUZ

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem de törende yaptığı konuşmada Keçiören’deki hizmetlerden övgüyle söz ederek, “Daha önce burada eğitim aldım, şimdi ise belediyecilik vizyonuyla örnek alınacak işler yapıldığını görmek gurur verici. Üçüncü gelişim, her defasında bir şeyler öğrenerek dönüyorum” dedi.