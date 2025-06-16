Ankara'da Keçiören Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla Kartaltepe Kent Ormanı’na kurulan nostaljik Babalar Günü Hatıra Panosu, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.ANKARA (İGFA) -Doğal şelale manzarasına karşı konumlandırılan çiçek süslemeli ahşap pano, piknik yapan ailelerin uğrak noktası oldu.

Anne, baba ve çocuklar hatıra panosunun önünde fotoğraf çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirirken, Keçiören Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Başta şehit ve gazi babalarımız olmak üzere, tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum” dedi.

YAŞ ALMIŞ BÜYÜKLER UNUTULMADI

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren huzurevinde de bir kutlama programı düzenlenerek yaş almış büyükler unutulmadı. Etkinliğe katılan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ, huzurevi sakinleri ile birlikte pasta keserek Babalar Günü’nü kutladı. Yaşlılarla tek tek ilgilenen Karadağ, Keçiören Belediyesi’nin her zaman büyüklerin emrinde olduğunu belirtti.