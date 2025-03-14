Ankara Keçiören Belediyesi ilçe genelinde bahar temizliği yapıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara'da temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gece gündüz yürütülen temizlik çalışmaları kapsamlı şekilde devam ediyor. Birçok farklı noktada yürütülen temizlik çalışmalarıyla ilçe hem bayrama hazırlanıyor hem de bahar temizliği yapılıyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında caddelerden sokaklara, kaldırımlardan çöp konteynerlerine kadar ilçenin dört bir tarafı süpürülüp yıkanıyor. Sağlıklı bir kent ve temiz çevre için yoğun mesai harcayan ekipler sokakları tazyikli suyla yıkayarak pırıl pırıl hale getiriyor.

DAHA TEMİZ KEÇİÖREN

Koordineli bir şekilde 51 mahallede detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Daha temiz bir Keçiören için ilçemizde yoğun bir temizlik seferberliği yürütüyoruz. Tüm mahalleler köşe bucak süpürülüp yıkanıyor. Vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı bir Keçiören sunabilmek adına çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz” dedi.